В центре Черкасс произошла стрельба в заведении питания: вооруженный человек забаррикадировался внутри

Анастасия ПроцЧетверг, 7 августа 2025, 11:58
В центре Черкасс произошла стрельба в заведении питания: вооруженный человек забаррикадировался внутри
фото: "Общественное Черкассы"/Дария Шевченко

В Черкассах в центре города неизвестный устроил стрельбу возле "МакДональдза" на улице Смелянской.

Источник: "Суспільне", полиция Черкасской области

Дословно полиция: "Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал".

Детали: На месте происшествия работают спецназовцы, следственно-оперативная группа и медики. Персонал и посетителей эвакуировали. Полиция просит людей не приближаться к зоне, где идет спецоперация.

Обновлено: Около 12:20 медики вынесли из заведения раненого мужчину, сообщили корреспонденты "Суспільного" с места происшествия. Информацию о его состоянии пока не комментируют

Черкассы
Черкассы
