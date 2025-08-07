Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оценка украинцами руководства США обвалилась до минимума – опрос Gallup

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 7 августа 2025, 13:55
Оценка украинцами руководства США обвалилась до минимума – опрос Gallup
фото: Getty Images

По данным опроса компании Gallup, оценка украинцами руководства США по состоянию на 2025 год является самой низкой за последние более 10 лет, тогда как одобрение действий Берлина является самым высоким за эти годы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на опрос

Детали: Исследование за 2025 год показало самую низкую оценку украинцами руководства США как за годы полномасштабной войны, так и за более чем 10 лет предыдущих опросов.

Реклама:

На вопрос о том, одобряют ли респонденты работу руководства США, одобрительно высказались только 16%, тогда как отрицательно – 73%. Для сравнения, в 2022 году лидерскую роль США одобрительно оценивали рекордные 66%.

В то же время 70% украинцев считают, что Штаты должны играть значительную роль в переговорах о мире – это почти столько же, как ответы по ЕС и Великобритании (75% и 71% соответственно).

Также опрос показал самую высокую за этот период положительную оценку Германии – 63%, по сравнению с 46% в 2022 году.

РЕКЛАМА:

Другой опрос в июле показал, что большинство украинцев ожидают хотя бы частичной военной поддержки от США.

Напомним: В Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.

опросСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Польское издание опубликовало предложения Трампа Путину по окончанию войны в Украине
Максимума за три года достигло количество украинцев, не верящих во вступление в НАТО
фотоПолиция задержала мужчину, стрелявшего в "МакДональдзе" в Черкассах: он ранен
фото Министр иностранных дел Румынии посетила "Охматдет" в Киеве
Шмыгаль: Работники ТЦК и СП с 1 сентября должны фиксировать вручение повесток на бодикамеры
ЦБ РФ прогнозирует нулевой рост экономики до конца года
Все новости...
опрос
Более 50% украинцев верят в вступление Украины в ЕС через 10 лет, но оптимистов стало меньше – Gallup
Опрос Gallup: Почти 70% украинцев хотят скорейшего прекращения войны путем переговоров
Опрос: 76% украинцев категорически отвергают "мирный план" России
Последние новости
15:23
ГБР – на обвинения Сиярто: Признаков насильственной смерти этнического венгра нет, расследование продолжается
15:21
В Тернополе задержан врач, требовавший у пациентки $5 тысяч за установление инвалидности
15:15
"Киевстар" рассказал, сколько заработал благодаря приобретению сервиса Uklon
15:11
Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом
14:59
Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения для экс-вице-премьера Чернышова
14:51
Львов призвал Туска вмешаться: польская компания срывает строительство завода
14:48
Польское издание опубликовало предложения Трампа Путину по окончанию войны в Украине
14:40
Более 50% украинцев верят в вступление Украины в ЕС через 10 лет, но оптимистов стало меньше – Gallup
14:34
Стало известно, когда начнут строить первый в Украине подземный индустриальный парк
14:30
Суд окончательно запретил застройку Пирогова, а Министерство культуры оштрафовали за нарушение
Все новости...
Реклама:
Реклама: