СМИ: Уиткофф проинформирует должностных лиц Украины и НАТО о встрече с Путиным

Иванна Костина, Алена МазуренкоЧетверг, 7 августа 2025, 20:47
СМИ: Уиткофф проинформирует должностных лиц Украины и НАТО о встрече с Путиным
Стив Уиткофф. Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о своей встрече с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

Источник: Axios со ссылкой на два источника, имеющих непосредственное отношение к этому событию, "Европейская правда"

Детали: В среду Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами и рассказал им о возможности встречи между ним и Путиным, а затем трехстороннего саммита с участием Зеленского.

Этот звонок вызвал растерянность в Киеве и других европейских столицах. Чиновники были не уверены, меняется ли политика США, или санкции все же будут объявлены в пятницу, как планировал Трамп.

Украинские чиновники говорят, что они обеспокоены тем, что предложение Путина о встрече с Трампом – это способ для него попытаться достичь договоренностей с США непосредственно о прекращении войны, без участия Украины или европейских государств.

Белый дом не сразу ответил на вопрос о запланированной телефонной конференции Уиткоффа.

СМИ также сообщили, что в администрации Дональда Трампа заявили, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

НАТОПутинСШАУкраина
