Трамп опроверг, что сначала Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы иметь возможность встретиться с ним

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию в СМИ, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Источник: Трамп во время брифинга

Детали: На брифинге в Белом доме у Трампа спросили, действительно ли он поставил условие, при котором его встреча с Путиным состоится только в том случае, если перед этим лидер Кремля встретится с Владимиром Зеленским.

Реклама:

"Нет", – ответил президент США.

У Трампа также спросили, остается ли в силе установленный им крайний срок до 8 августа, до которого Путин должен согласиться на прекращение огня.

"Это зависит от него. Посмотрим, что он скажет. Мы разочарованы", – сказал Трамп.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

Ранее неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с хозяином Кремля Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.