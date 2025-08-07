Все разделы
СМИ: Трамп увидится с Путиным, если лидер Кремля встретится с Зеленским

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 7 августа 2025, 18:54
СМИ: Трамп увидится с Путиным, если лидер Кремля встретится с Зеленским
фото: getty images

В администрации Дональда Трампа заявили, что его встреча с хозяином Кремля Владимиром Путиным состоится только в том случае, если сам Путин также встретится с Владимиром Зеленским.

Источник: неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post, "Европейская правда"

Детали: По словам представителя американской администрации, "Путин должен встретиться с Зеленским", чтобы состоялась и его встреча с Трампом.

Он также добавил, что место потенциальной встречи президента США и хозяина Кремля "еще не определено".

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.

