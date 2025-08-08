Все разделы
США объявили вознаграждение $50 млн за информацию, которая поможет задержать президента Венесуэлы

Ольга ГлущенкоПятница, 8 августа 2025, 04:48
Мадуро, фото: Getty Images

Министерство юстиции и Государственный департамент Соединенных Штатов объявили награду в размере 50 миллионов долларов за информацию для задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Источник: генпрокурор США Памела Бонди в сети Х, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Прямая речь Бонди: "Сегодня Министерство юстиции США и Госдепартамент объявили награду в 50 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро".

Детали: Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и нарушении прав человека. США ранее уже вносили его в санкционные списки, а также признавали легитимным президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Прямая речь Бонди: "Мадуро использует иностранные террористические организации, ... чтобы завозить смертельные наркотики и насилие в нашу страну".

Детали: По словам Бонди, Управление по борьбе с наркотиками США на данный момент изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его соратниками, и "почти семь тонн, связанных с самим Мадуро, что является основным источником дохода для смертоносных картелей, базирующихся в Венесуэле и Мексике".

Напомним: В Венесуэле официально провозгласили победителем президентских выборов, которые состоялись в июле 2024 года, диктатора Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года.

Оппозиция страны заявляла, что победил ее кандидат Эдмундо Гонсалес. После выборов его сторонники вышли на улицы с протестами, что привело к подавлению акций силами безопасности и вооруженными проправительственными бандами.

США и Европейский Союз ранее заявили, что не признают легитимности Мадуро.

Совет Европейского Союза 10 января принял решение продлить ограничительные меры против Венесуэлы в связи с ситуацией в стране.

ВенесуэлаСША
