Россияне атаковали 108 дронами, 26 из них долетели до цели  

Ирина БалачукПятница, 8 августа 2025, 08:10
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

С вечера 7 августа россияне атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов и 8 скоростными (реактивными) дронами, 82 цели удалось обезвредить, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 воздушные цели: 3 реактивных беспилотника и 79 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 8 локациях".

Детали: Захватчики запускали дроны из направлений российских городов Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

