Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ЕС обеспокоены, что Трамп не оказал на Путина никакого давления: "Ноль, ничего"

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПятница, 8 августа 2025, 09:38
В ЕС обеспокоены, что Трамп не оказал на Путина никакого давления: Ноль, ничего
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

После появления информации о том, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным, в европейских столицах царила растерянность.

Источник: The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника, "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника издания, в Европе были "в смятении", когда увидели, что Трамп планирует лично встретиться с Путиным.

Реклама:

"Несмотря на всю свою браваду, Трамп не оказал на Путина никакого давления – пока что. Ноль, ничего", – сказал источник.

В то же время неназванный украинский высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что в Киеве пытаются сохранять оптимизм в отношении встречи Трампа и Путина, надеясь, что хозяин Кремля рассматривает возможность частичного прекращения огня, которое остановит авиаудары по Украине.

"В целом, мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. В качестве первого шага было бы хорошо, если бы было объявлено о частичном прекращении огня – все, кроме линии соприкосновения", – отметил собеседник.

РЕКЛАМА:

По его словам, из непубличных источников поступают сигналы о готовности России к соглашению.

"Однако доверие между сторонами полностью разрушено", – добавил чиновник.

Он отметил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть не более чем тактическим ходом России, чтобы успокоить Трампа и дать ему политическую победу накануне промежуточных выборов.

Такое соглашение не положит конец войне, но даст Трампу возможность сказать что-то вроде: "Я остановил ежедневное убийство сотен невинных гражданских лиц", добавил источник.

Официально представители Европейского Союза выразили скептицизм в отношении намерений Путина.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в мире как таковом, поскольку мы видим это в ее действиях, а не в словах", – заявила в четверг пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анита Гиппер.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.

ТрампЕСПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Госдеп о возможной встрече Трампа с Путиным: Это вопрос не доверия, а действий
Израиль одобрил план захвата города Газа – Reuters
фото, видео, дополненоАрмия РФ атаковала дронами Киевскую область: возникли пожары, трое пострадавших
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
"Описывают как товар": оккупанты создали онлайн-каталог с украинскими детьми из Луганщины
За подозреваемых по делу о закупке БПЛА и средств РЭБ Гайдая и Мишанского внесли залог
Все новости...
Трамп
Трамп ответил, остается ли в силе его дедлайн для Путина
Госдеп о переговорах по войне в Украине: Трамп использует экономическую мощь США
Зеленский рассказал о разговоре спецпредставителя Трампа с советниками по безопасности
Последние новости
11:33
"Хочется, чтобы ребята не страдали": история детского травматолога, который теперь спасает раненых защитников
11:26
Евросоюз увеличил производство пива: страны-лидеры
11:08
фото Пограничники поймали мужчину, который хотел сбежать из страны на параплане
10:52
В июле украинцы купили рекордное количество электромобилей
10:32
Погибла боевая медикиня и главная хранительница фондов Черниговского художественного музея
10:29
Рейтинг правительства Мерца в Германии упал до рекордно низкого уровня – опрос
10:26
В 118 ОМБр показали, как с помощью наземного робота спасли раненого бойца
10:00
Цены на нефть отреагировали на возможные последствия пошлин США для мировой экономики
09:55
СМИ: в Германии создают Совет по вопросам нацбезопасности
09:55
369 ступенек без лифта. Как это, жить на Крещатике полвека – истории "дома со звездой" Алексея Когана
Все новости...
Реклама:
Реклама: