На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК, когда военные проверяли документы местного мужчины

Алена МазуренкоПятница, 8 августа 2025, 12:47
На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК, когда военные проверяли документы местного мужчины
фото: Getty Images

На Волыни в селе Соловичи Ковельского района толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП, когда военнослужащие проверяли документы одного из местных жителей.

Источник: Волынский областной ТЦК и СП

Дословно: "07 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.

К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке".

Детали: Затем движение автомобиля ТЦК заблокировали другими транспортными средствами, в частности, грузовиками.

Около 10 человек окружили служебный автомобиль и в течение нескольких минут наносили удары по транспортному средству.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК, один фигурант задержан.

Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК.

ТЦКВолынская областьнападение
