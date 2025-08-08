На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК, когда военные проверяли документы местного мужчины
На Волыни в селе Соловичи Ковельского района толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП, когда военнослужащие проверяли документы одного из местных жителей.
Источник: Волынский областной ТЦК и СП
Дословно: "07 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.
Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло.
К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке".
Детали: Затем движение автомобиля ТЦК заблокировали другими транспортными средствами, в частности, грузовиками.
Около 10 человек окружили служебный автомобиль и в течение нескольких минут наносили удары по транспортному средству.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК, один фигурант задержан.
Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК.