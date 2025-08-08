Все разделы
Орбан: Мерц и Макрон должны встретиться с Путиным в Москве или на нейтральной территории

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 8 августа 2025, 13:39
Орбан: Мерц и Макрон должны встретиться с Путиным в Москве или на нейтральной территории
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководители ведущих стран ЕС должны были бы встретиться с главой Кремля, чтобы обеспечить участие Европы в дипломатических усилиях по прекращению войны между Россией и Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Детали: Орбан сказал, что считает проблемой то, что ЕС не желает взаимодействовать с правителем РФ Владимиром Путиным, и "не рад, что ЕС заснул".

По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон должны были бы отправиться в Москву на переговоры с Путиным, или инициировать переговоры в какой-то нейтральной стране.

Орбан отметил, что в противном случае потенциальная мирная договоренность по результатам переговоров президента США и Путина, встреча которых ожидается в ближайшее время, будет фактически без участия европейцев.

Он добавил, что считает необходимой какую-то встречу европейских лидеров с Путиным если не до его встречи с Трампом, то по крайней мере после нее, потому что "ЕС не должен сидеть дома как обиженный ребенок" и "если есть проблема – надо вести переговоры".

Напомним:

  • Орбан лично летал в Москву летом 2024 года во время председательства Венгрии в Совете ЕС – после того, как посетил Киев, позиционируя этот визит как "миротворческий"; в Евросоюзе дистанцировались от его поездки и отметили, что он в этих взаимодействиях с руководством РФ действует исключительно от имени собственной страны.

