Путин поговорил с Си и еще 3 главами государств об Украине и США

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото иллюстративное с сайта Кремля

Правитель России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, президентами Узбекистана, Казахстана и самопровозглашенным главой Беларуси; говорили о США и Украине.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на Центральное ТВ Китая, Telegram-канал Кремля

Детали: По данным пропагандистов, Си якобы сказал Путину, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США.

Говоря об развязанной Россией войне против Украины, лидер Китая якобы отметил, что "простых решений сложных вопросов не существует", но КНР "будет продолжать содействовать миру и переговорам".

Также Telegram-канал Кремля сообщает, что Путин провел телефонные разговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Отмечается, что Мирзиееву и Токаеву глава РФ отчитался о своей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, также стороны поговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

РИА Новости также сообщают, что Путин поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко традиционно поддакивал нарративам главы Кремля и предлагал Минск как площадку для переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя РФ Путина.

Предыстория: