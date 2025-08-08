Путин поговорил с Си и еще 3 главами государств об Украине и США
Правитель России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, президентами Узбекистана, Казахстана и самопровозглашенным главой Беларуси; говорили о США и Украине.
Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на Центральное ТВ Китая, Telegram-канал Кремля
Детали: По данным пропагандистов, Си якобы сказал Путину, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США.
Говоря об развязанной Россией войне против Украины, лидер Китая якобы отметил, что "простых решений сложных вопросов не существует", но КНР "будет продолжать содействовать миру и переговорам".
Также Telegram-канал Кремля сообщает, что Путин провел телефонные разговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Отмечается, что Мирзиееву и Токаеву глава РФ отчитался о своей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, также стороны поговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
РИА Новости также сообщают, что Путин поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Отмечается, что Лукашенко традиционно поддакивал нарративам главы Кремля и предлагал Минск как площадку для переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя РФ Путина.
Предыстория:
- Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
- Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.
- Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.