Ирина БалачукПятница, 8 августа 2025, 14:33
Путин поговорил с Си и еще 3 главами государств об Украине и США
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото иллюстративное с сайта Кремля

Правитель России Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, президентами Узбекистана, Казахстана и самопровозглашенным главой Беларуси; говорили о США и Украине.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на Центральное ТВ Китая, Telegram-канал Кремля

Детали: По данным пропагандистов, Си якобы сказал Путину, что Пекин приветствует поддержание контактов между Россией и США.

Говоря об развязанной Россией войне против Украины, лидер Китая якобы отметил, что "простых решений сложных вопросов не существует", но КНР "будет продолжать содействовать миру и переговорам".

Также Telegram-канал Кремля сообщает, что Путин провел телефонные разговоры с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Отмечается, что Мирзиееву и Токаеву глава РФ отчитался о своей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, также стороны поговорили о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.      

РИА Новости также сообщают, что Путин поговорил по телефону с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко традиционно поддакивал нарративам главы Кремля и предлагал Минск как площадку для переговоров президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и правителя РФ Путина.

Предыстория:

  • Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.
  • Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.
  • Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.

