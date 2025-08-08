ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации

Ровенская областная организация ВО "Свобода" отзовет депутата Костопольского городского совета Виктора Москвича, который препятствовал мобилизации.

Источник: заявление организации в Facebook

Дословно: "Мы считаем, что каждый украинец должен встать на защиту Украинского государства. Любые действия против мобилизации – порочат память о наших погибших собратьях, являются пренебрежением ко всем воинам, ко всем свободовцам, которые с достоинством воюют за Украину. Исходя из этого, хотя Виктор Москвич не был членом ВО "Свобода", но представлял нас в Костопольском городском совете, Ровенская областная организация ВО "Свобода" начинает процедуру его отзыва.

Реклама:

Отдельно подчеркиваем: Виктор Москвич, как и любой гражданин Украины, обязан встать на защиту государства".

Детали: В "Свободе" добавили, что препятствование мобилизации и деятельности Вооруженных сил Украины в условиях войны является не просто преступлением, а изменой. Партийцы призвали правоохранительные органы установить все обстоятельства этого события и, в случае подтверждения фактов, привлечь причастных к установленной законом ответственности.

Вероятно, речь идет об инциденте, произошедшем 4 августа около 19:00. Согласно сообщению Тернопольского ТЦК и СП, во время доставки военнообязанного из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки подразделений, два гражданских автомобиля прижали к обочине транспорт военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки, в котором находился военнообязанный, и в итоге заблокировали его на объездной автодороге города Ровно.

РЕКЛАМА:

фото с сайта Zaxid.net

Во время съезда на обочину автомобиль военнослужащих Кременецкого РТЦК и СП попал в ДТП с одним из автомобилей нарушителей. Старший машины вызвал полицию и вместе с водителем и военнообязанным заблокировался внутри автомобиля, поскольку шесть гражданских лиц вели себя агрессивно и требовали передать им военнообязанного.

Позже военнослужащего Кременецкого РТЦК и СП и военнообязанного доставили в медучреждения.