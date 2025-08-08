Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написало, что Вашингтон и Москва хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам собеседников, американские и российские чиновники работают над договоренностью по территориям для запланированной встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе.

Сообщается, что США пытаются заручиться поддержкой Украины и европейских союзников для этой договоренности, которая далека от окончательного принятия.

Собеседники утверждают, что как часть соглашения, Россия должна была бы остановить наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины по нынешней линии фронта. В то же время они предостерегли, что условия и планы соглашения еще находятся в процессе разработки и могут измениться. Неизвестно, готова ли Москва отказаться от любых занятых территорий, в частности от Запорожской атомной электростанции.

По словам собеседников, цель договоренности – фактически заморозить войну и подготовить почву для перемирия и технических переговоров об окончательном мирном урегулировании.

Также они обратили внимание, что до сих пор неизвестно, согласится ли Путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и президентом Владимиром Зеленским.

Многие чиновники, в частности американские, скептически относятся к готовности Путина остановить войну и искренне заключить мирное соглашение, которое не обеспечит достижение его заявленных целей в Украине.

Это не первая информация "на источниках", которая появляется в СМИ после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф съездил в Россию и встретился с Путиным. В частности, накануне польское издание Onet писало, что узнало о содержании американского предложения по Украине, которое было представлено Путину на переговорах с Уиткоффом в Москве.

В то предложение якобы входил пункт о фактическом признании оккупированных Россией территорий путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет.

