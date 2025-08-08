Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПятница, 8 августа 2025, 17:56
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
фото: getty images

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников написало, что Вашингтон и Москва хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий, захваченных во время ее полномасштабного вторжения.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам собеседников, американские и российские чиновники работают над договоренностью по территориям для запланированной встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина, которая может состояться уже на следующей неделе.

Реклама:

Сообщается, что США пытаются заручиться поддержкой Украины и европейских союзников для этой договоренности, которая далека от окончательного принятия.

Собеседники утверждают, что как часть соглашения, Россия должна была бы остановить наступление в Херсонской и Запорожской областях Украины по нынешней линии фронта. В то же время они предостерегли, что условия и планы соглашения еще находятся в процессе разработки и могут измениться. Неизвестно, готова ли Москва отказаться от любых занятых территорий, в частности от Запорожской атомной электростанции.

По словам собеседников, цель договоренности – фактически заморозить войну и подготовить почву для перемирия и технических переговоров об окончательном мирном урегулировании.

РЕКЛАМА:

Также они обратили внимание, что до сих пор неизвестно, согласится ли Путин принять участие в трехсторонней встрече с Трампом и президентом Владимиром Зеленским.

Многие чиновники, в частности американские, скептически относятся к готовности Путина остановить войну и искренне заключить мирное соглашение, которое не обеспечит достижение его заявленных целей в Украине.

Это не первая информация "на источниках", которая появляется в СМИ после того, как спецпосланник американского президента Стив Уиткофф съездил в Россию и встретился с Путиным. В частности, накануне польское издание Onet писало, что узнало о содержании американского предложения по Украине, которое было представлено Путину на переговорах с Уиткоффом в Москве.

В то предложение якобы входил пункт о фактическом признании оккупированных Россией территорий путем отложения этого вопроса на 49 или 99 лет.

Что предшествовало:

  • Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе, – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.
  • СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони относительно потенциальной возможности провести встречу Путиным в Риме.

ПутинТрампроссийско-украинская войнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
фотоВ Киеве попрощались с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
Кабмин утвердил макропрогноз для Украины с двумя сценариями: что предусматривают
Все новости...
Путин поговорил с Си и еще 3 главами государств об Украине и США
Трамп обсуждал с премьер-министром Италии возможность встречи с Путиным в Риме – Sky News
ГУР атаковал бригаду ПВО на территории России, источник сообщает о ликвидации десятка солдат
Путин после разговора с Си созвонился с премьером Индии Моди
Последние новости
19:21
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
19:13
Пентагон получил право оставлять в США часть оружия, законтрактованного для Украины – CNN
18:49
Акции SoftBank взлетели до рекорда после инвестиций в ИИ
18:48
СНБО не планирует вводить санкции против российских издательств
18:42
Совет ЕС одобрил выделение Украине 3,2 млрд евро в рамках Ukraine Facility
18:32
Умерла женщина, которая попала под российский обстрел в Херсоне
18:24
Формат сотрудничества Украины, Молдовы и Румынии получил официальное название
18:17
В ВОЗ сообщили о вспышке холеры в Судане: уже известно о 100 тысячах инфицированных
18:16
В Харькове сотрудники вносили в штат больницы фиктивных работников: из госбюджета "отмыли" более 1 млн грн
18:14
АМКУ начал исследование цен на рынке электроэнергии
Все новости...
Реклама:
Реклама: