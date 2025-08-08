Все разделы
Трамп и Путин могут встретиться в конце следующей недели, об участии Зеленского неизвестно – СМИ

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПятница, 8 августа 2025, 19:56
Трамп и Путин. фото Getty Images

Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера Кремля Владимира Путина готовится и предварительно запланирована на конец следующей недели.

Источник: NBC News со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома, "Европейская правда"

Детали: По словам представителя администрации Трампа, встреча лидера США и Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Среди возможных мест ее проведения он упомянул ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Рим.

Чиновник добавил, что Россия передала список требований для возможного прекращения огня, и США сейчас пытаются "заручиться поддержкой" украинцев и европейских союзников.

Он предупредил, что более подробная информация о встрече Путина и Трампа неизвестна и может меняться. Неизвестно, будет ли в ней участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

Предыстория:

  • Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.
  • СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу Путина в Риме.

ТрампПутинпереговоры
