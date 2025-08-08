Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из 19 населенных пунктов в Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми

Татьяна ОлейникПятница, 8 августа 2025, 20:50
Из 19 населенных пунктов в Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
Фото - getty images

Местные власти Донецкой области решили принудительно эвакуировать семьи с детьми из 19 населенных пунктов в Лиманской общине.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закитное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины.

Реклама:

Детали: Всего в этих населенных пунктах находится ориентировочно 109 детей.

Глава ОВА поручил местным властям, руководителям структурных подразделений в координации с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

Донецкая областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве
Трамп и Путин могут встретиться в конце следующей недели, об участии Зеленского неизвестно – СМИ
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
ВО "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области за препятствование мобилизации
Лукашенко ответил на вопрос о следующем сроке "президента" и вспомнил Трампа
Все новости...
Донецкая область
ОВА: В зоне боевых действий в Донецкой области – более 20 тысяч гражданских, среди них есть дети
Солдат РФ расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться
Генштаб: РФ проводит наступательные действия к северо-востоку от Покровска
Последние новости
22:14
СМИ: Румыния проверяет "российский след" в загрязнении нефти из Азербайджана
22:03
В Купянске Харьковской области из-за российских ударов пострадали 5 человек
21:39
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали уже 1411 человек
21:28
Вместо 15 самолетов за год – только один: санкции остановили авиапромышленность РФ
21:16
Во Франции расследуют угрозы смерти Макрону со стороны раввина
21:16
Что есть, чтобы спать лучше: специалисты советуют 7 продуктов для улучшения сна
21:12
ОбновленоОдна женщина погибла в результате атак РФ в Днепропетровской области, еще 5 человек пострадали
20:56
Минобороны Словакии заказало тысячу презервативов для привлечения новых членов
20:50
Из 19 населенных пунктов в Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
20:49
ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве
Все новости...
Реклама:
Реклама: