Из 19 населенных пунктов в Донецкой области начали принудительную эвакуацию семей с детьми

Местные власти Донецкой области решили принудительно эвакуировать семьи с детьми из 19 населенных пунктов в Лиманской общине.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми в принудительном порядке из поселка Яровая, сел Брусовка, Волчий Яр, Дерилово, Диброва, Закитное, Каленики, Коровий Яр, Кривая Лука, Крымки, Лозовое, Озерное, Александровка, Среднее, Сосновое, Старый Караван, Рубцы, Щурово, Яцковка Лиманской общины.

Детали: Всего в этих населенных пунктах находится ориентировочно 109 детей.

Глава ОВА поручил местным властям, руководителям структурных подразделений в координации с правоохранительными органами как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.