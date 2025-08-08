ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве

Случаи заболевания коронавирусом нового штамма Stratus подтверждены в семи областях Украины и городе Киеве.

Источник: и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам врача, на сегодняшний день Stratus является одним из двух доминирующих в мире, наряду с NB.1.8.1 (Nimbus), который на территории Украины пока не обнаружен.

Реклама:

Отмечается, что по состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев XFG (Stratus): в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и Киеве, сообщили в ЦОЗ.

По имеющимся данным, он демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.

Врачи напоминают, что самой эффективной защитой от COVID-19 остается вакцинация.

РЕКЛАМА:

В ЦОЗ говорят, что в настоящее время ситуация с заболеваемостью ковидом полностью контролируется и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Вместе с тем, как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период. Так, по данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случая COVID-19 против 494 случаев на предыдущей.

Что предшествовало: Департамент здравоохранения города Киева сообщил, что в столице в течение июля в разы возросло количество госпитализаций из-за COVID-19.