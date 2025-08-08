Все разделы
Генштаб: На фронте произошло 131 боевое столкновение

Татьяна ОлейникПятница, 8 августа 2025, 22:41
Фото - Александр Рыхлицкий, 22 омбр

С начала суток 8 августа на фронте произошло 131 боевое столкновение, из них 33 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 8 августа

Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив при этом 92 управляемые авиабомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1572 дрона-камикадзе и осуществили 4142 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 боестолкновений.

4 раза РФ атаковала на Южно-Слобожанском направлении – в районе Волчанска и в направлении Нововасильевки.

На Купянском направлении противник осуществил пять попыток наступления в районах Мирного, Купянска, Голубовки и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмовых действий в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Заречное, Колодязи, Торское, Диброва, Серебрянка, а также в сторону Шандриголового и Ямполя.

На Северском направлении враг дважды атаковал в районах Григоровки и Федоровки – получил отпор.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районе Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении сегодня произошло семь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки, Катериновки, Русиного Яра и Плещеевки.

На Покровском направлении, с начала суток, противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зверовое, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Червоный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Угол, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Филия, Зеленое Поле, Толстой, Темировка, Малиевка, Новополь и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили одну атаку захватчика в сторону Новоандреевки, еще один бой продолжается.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили девять атак противника.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
