Ракетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили
Суббота, 9 августа 2025, 07:37
Утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела ранены три человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пожары.
Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести".
Реклама:
Детали: По словам Лысака, в результате удара возникли пожары, повреждено промышленное предприятие, не эксплуатируемое здание, а также несколько автомобилей.
Предыстория:
- В 05:49 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра. Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в городе.