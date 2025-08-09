Ракетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили

Утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела ранены три человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пожары.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести".

Реклама:

Детали: По словам Лысака, в результате удара возникли пожары, повреждено промышленное предприятие, не эксплуатируемое здание, а также несколько автомобилей.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Предыстория: