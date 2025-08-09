Все разделы
Ракетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 07:37
Ракетный удар по Днепру: трое человек ранены, повреждены здания и автомобили
фото: ГСЧС

Утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. В результате обстрела ранены три человека, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пожары.

Источник: начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести".

Детали: По словам Лысака, в результате удара возникли пожары, повреждено промышленное предприятие, не эксплуатируемое здание, а также несколько автомобилей.

 
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Предыстория:

  • В 05:49 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра. Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о взрывах в городе.

