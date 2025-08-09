Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
Суббота, 9 августа 2025, 09:53
9 августа около 08:30 в пригороде Херсона российские войска атаковали беспилотником маршрутный автобус, в результате чего погибли два человека, ещё 16 - получили ранения.
Источник: Херсонская областная прокуратура, глава ОВА Александр Прокудин
Детали: По данным следствия, российский дрон попал в общественный транспорт, который двигался в пригороде Херсона. Все пострадавшие находились внутри автобуса.
Реклама:
Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры и следователи полиции продолжают фиксировать и документировать последствия атаки.