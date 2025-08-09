Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 09:53
Россияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
Фото иллюстративное из Getty images

9 августа около 08:30 в пригороде Херсона российские войска атаковали беспилотником маршрутный автобус, в результате чего погибли два человека, ещё 16 - получили ранения.

Источник: Херсонская областная прокуратура, глава ОВА Александр Прокудин

Детали: По данным следствия, российский дрон попал в общественный транспорт, который двигался в пригороде Херсона. Все пострадавшие находились внутри автобуса.

Реклама:
 

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи полиции продолжают фиксировать и документировать последствия атаки.

Херсонская областьжертвыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
ОбновленоРоссияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
Все новости...
Херсонская область
Россияне утром убили мужчину в Антоновке
Семь убитых и более 20 раненых гражданских – в Донецкой и Херсонской областях
Россияне за утро субботы уже убили двух человек в Херсоне
Последние новости
12:11
На дне Каховского водохранилища регулярно загораются пожары: какая причина
12:10
ВидеоВ Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
11:48
Северная Корея начала убирать громкоговорители на границе
11:45
Актера Темляка обвинили в домашнем насилии и интимной переписке с 15-летней девушкой
11:19
Число раненых в результате ночной атаки по Чугуеву возросло до 6, среди них ребёнок
11:09
Главы МИД пяти стран осудили решение Израиля захватить всю Газу
10:47
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
10:18
Канада поддержит снижение порога цен на российскую нефть
10:10
Губернатор Аляски готов принять "историческую встречу" Трампа и Путина
09:53
ОбновленоРоссияне атаковали маршрутку под Херсоном: двое погибших и 16 раненых
Все новости...
Реклама:
Реклама: