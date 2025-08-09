Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ

Президент Владимир Зеленский указами ввёл новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России.

Источник: указы президента Зеленского №594/2025, №595/2025

Детали: Пакет охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России и участию в захвате Чернобыльской АЭС.

Кроме того, ещё одним указом Зеленский синхронизировал санкции с западными партнёрами. Они охватывают два ключевых сектора - энергетику и военно-промышленный комплекс России, а также разветвлённую сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

Речь идёт о мерах, направленных на энергетический сектор и ВПК РФ, а также на сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

В санкционный список также вошли дочерние компании "Газпромнефти" в России, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и ЕС, компании "теневого флота", поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники.