Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км

Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 13:23
СБУ ударила дронами по складу Шахедов в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
Скриншот

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане в России, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие к ним.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: На видео видно, как беспилотник в населенном пункте Кзил-Юл попадает прямо в здание хаба, после чего вспыхивает пожар. Расстояние от места запуска до цели составило около 1300 километров.

Реклама:

В СБУ подчеркнули, что продолжают целенаправленно уничтожать российские военные объекты в глубоком тылу, а склады хранения "Шахедов" являются законными целями.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины".

СБУроссийско-украинская войнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
ОбновленоРоссияне дважды атаковали автобус под Херсоном: двое погибших и 19 пострадавших
ВидеоВ Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Представители США, Украины и ЕС встретятся в Великобритании перед саммитом Трампа и Путина – СМИ
Все новости...
Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске
Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
Путин заявил США, что остановит войну в обмен на Донбасс – WSJ
Британская разведка: в июле Россия, вероятно, захватила до 550 кв. км украинской территории
Последние новости
14:00
ВидеоВ Познани произошёл взрыв в квартире: есть пострадавший, эвакуировали 30 человек
13:57
ОбновленоВ Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за баллистики
13:43
Австралийка, судимая за убийство трех родственников, могла травить и мужа
13:23
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
13:17
Трамп пригласил в Белый дом нового президента Польши
13:11
В Киеве подростки снимали видео в форме полиции под российский рэп: их родителей наказали
13:01
ВидеоНаземный дрон "Хартии" спас раненого бойца, преодолев 34 км
12:56
КартаБританская разведка: в июле Россия, вероятно, захватила до 550 кв. км украинской территории
12:45
Фото, видеоВ Испании горела Большая мечеть Кордовы: объект ЮНЕСКО частично поврежден
12:42
В Украине вышло из строя оборудование для ПЭТ-КТ: в Минздраве объяснили причину и что делать пациентам
Все новости...
Реклама:
Реклама: