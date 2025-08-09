СБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали логистический хаб в Татарстане в России, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе "Шахед" и иностранные комплектующие к ним.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: На видео видно, как беспилотник в населенном пункте Кзил-Юл попадает прямо в здание хаба, после чего вспыхивает пожар. Расстояние от места запуска до цели составило около 1300 километров.

В СБУ подчеркнули, что продолжают целенаправленно уничтожать российские военные объекты в глубоком тылу, а склады хранения "Шахедов" являются законными целями.

СБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані

Дословно: "Склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины".