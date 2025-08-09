Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в будущем мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Источник: Макрон в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Франции рассказал, что в субботу провел телефонные разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Прямая речь: "Мы остаемся решительными в поддержке Украины, работая в духе единства и опираясь на работу, начатую в рамках "коалиции решительных". Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность".

Детали: Французский президент добавил, что Европа также должна участвовать в мирном урегулировании в Украине, "поскольку это касается их безопасности".

"Я буду продолжать тесно координировать свои действия с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами", – подытожил Макрон.

Что предшествовало: Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

