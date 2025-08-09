Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 9 августа 2025, 18:41
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Емманюэль Макрон, фото Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в будущем мирном урегулировании войны РФ против Украины.

Источник: Макрон в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент Франции рассказал, что в субботу провел телефонные разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Реклама:

Прямая речь: "Мы остаемся решительными в поддержке Украины, работая в духе единства и опираясь на работу, начатую в рамках "коалиции решительных". Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность".

Детали: Французский президент добавил, что Европа также должна участвовать в мирном урегулировании в Украине, "поскольку это касается их безопасности".

"Я буду продолжать тесно координировать свои действия с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами", – подытожил Макрон.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.

На это Владимир Зеленский заявил, что "ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины".

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.

МакронЗеленскийТрамппереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина и европейцы представили США свой план для переговоров с Путиным – WSJ
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
Bild: спецпосланник Трампа мог неправильно понять требования Путина по перемирию
Минобороны представило нового спикера с фронтовым опытом
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
Все новости...
Макрон
Зеленский – Макрону: Важно, чтобы россиянам не удалось обмануть никого еще раз
Орбан: Мерц и Макрон должны встретиться с Путиным в Москве или на нейтральной территории
Зеленский поговорил с Макроном о разговоре с Трампом
Последние новости
19:51
"Кладбище наемников Трампа": Иран угрожает США из-за договоренности Еревана и Баку
19:45
фотоВ Днепропетровской области россияне ранили двух человек
19:25
Греция сбросила гуманитарную помощь с воздуха в Сектор Газы
19:05
Украина и европейцы представили США свой план для переговоров с Путиным – WSJ
19:00
На Харьковщине задержаны злоумышленники, которые изнасиловали 14-летнего подростка и сняли это на видео
18:45
В Харькове из-за халатности чиновника община потеряла 1,6 миллиона гривен
18:41
Макрон подчеркнул необходимость участия Украины и Европы в мирных переговорах
18:24
В партии Мерца не согласны с его решением ограничить экспорт оружия в Израиль
18:16
Зеленский – премьеру Испании: Главное, чтобы РФ снова не навязала нереалистичных условий
17:59
Обучение украинских детей за границей: МОН расширило сокращенную программу новыми предметами
Все новости...
Реклама:
Реклама: