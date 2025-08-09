Зеленский и Ермак рассказали о встрече советников в Великобритании: Аргументы слышат, опасности учитывают

Андрей Ермак, Рустем Умеров, Дэвид Лемми и Джей Ди Венс в Великобритании 9 августа, фото: Ермак в Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил подробности встречи в Великобритании представителей США, Украины и европейских государств на уровне советников по национальной безопасности.

Прямая речь: "Уже был доклад нашей команды из Великобритании, Андрея Ермака. Были переговоры представителей безопасности США и Европы: Украина, США, вице-президент Венс, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финляндия, Польша.

Встреча была конструктивной, наши сигналы все передали, наши аргументы слышат, опасности учитывают. Путь к миру для Украины должен определяться вместе и только вместе с Украиной, и это принципиально.

Важно, чтобы общие подходы, общее видение сработали на настоящий мир. Консолидированная позиция прекращения огня, прекращения оккупации, прекращения войны".

Детали: Также в обращении Зеленский сообщил, что контакты с американской стороной по усилиям для прекращения войны "продолжаются почти круглосуточно на разных уровнях, и мы не делаем все публичным".

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым принял участие во встречах с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании и вице-президентом США.

"Позиции звучали четко: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница. Партнеры поддерживают нас не только словами – помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не прекратится", – отметил Ермак.

Он также поблагодарил вице-президента США Джей Ди Венса "за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира".

Ермак также опубликовал фото встреч.

Что предшествовало: 9 августа в Великобритании подтвердили планы встречи представителей США, Украины и европейских государств на уровне советников по нацбезопасности, которые обсудят пути прекращения российской полномасштабной агрессии.

По данным The Wall Street Journal, на встрече советников Украина и представители государств Европы представили США свой план, который должен стать основой для будущих переговоров с Россией о завершении войны. Отмечалось, что с американской стороны во встрече участвовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и посланники президента Стив Виткофф и Кит Келлог.