Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 00:20
Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
Андрей Парубий, Фото: Денис Казанский/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.

Прямая речь Зеленского: "Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Благодарю правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены".

Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что провел беседу с генпрокурором Русланом Кравченко.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Зеленского: "Он (Кравченко – ред.) доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства".

Предыстория:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
  • Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

Парубийубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
Зеленский напомнил, что "две недели", которые Трамп давал России, истекают
Залужному доверяют больше, но первый тур выиграл бы Зеленский – опрос
дополненоИзвестны даты прощания и похорон Андрея Парубия
Генштаб: Сезонная наступательная кампания России закончилась ничем
футболЛидер донецкого "Шахтера" Судаков перешел в португальскую "Бенфику"
Все новости...
В Крыму "Призраки" ГУР уничтожили российский радиотелескоп РТ-70
Мерц заявил, что война может продолжаться еще долго, а введение войск в Украину пока не обсуждается
Враг больше всего давит на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях – Генштаб
FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября обсуждать гарантии для Украины
Последние новости
02:38
В ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением в Одесской области после атаки РФ
01:48
В Киевской области работает ПВО
01:42
Samsung возобновляет строительство чипового завода в США после контракта с Tesla
00:56
Клименко сообщил некоторые детали задержания подозреваемого в убийстве Парубия
00:26
футболПобеды "Динамо" и "Шахтёра", в Кривом Роге образовывается венесуэльский клан: итоги 4 тура УПЛ
00:20
Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
23:52
FT: Европейские лидеры встретятся 4 сентября обсуждать гарантии для Украины
23:42
Почему церковный год начинается с 1 сентября: объяснение
23:29
Враг больше всего давит на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях – Генштаб
23:20
Улучшила рекорд на 3 минуты: олимпийская чемпионка выиграла Сиднейский марафон
Все новости...
Реклама:
Реклама: