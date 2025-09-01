Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь Зеленского: "Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия".

Детали: По словам Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.

Прямая речь Зеленского: "Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Благодарю правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены".

Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что провел беседу с генпрокурором Русланом Кравченко.

Прямая речь Зеленского: "Он (Кравченко – ред.) доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства".

