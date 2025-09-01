Задержали подозреваемого в убийстве Парубия – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Источник: Зеленский в соцсетях
Прямая речь Зеленского: "Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия".
Детали: По словам Зеленского, продолжаются необходимые следственные действия.
Прямая речь Зеленского: "Поручил представить обществу имеющуюся информацию. Благодарю правоохранителей за оперативную и слаженную работу. Все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены".
Обновлено: Позже Зеленский сообщил, что провел беседу с генпрокурором Русланом Кравченко.
Прямая речь Зеленского: "Он (Кравченко – ред.) доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства".
Предыстория:
- Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
- Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
- Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
- Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.