Полиция и прокуратура рассказали о расследовании убийства Парубия

Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.

Источник: брифинг представителей полиции, прокуратуры и СБУ по поводу убийства Парубия

Прямая речь начальника полиции Львовщины Александра Шляховского: "Сегодня в 11 часов 37 минут на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Ефремова в городе Львов происходит стрельба. Немедленно по этому адресу выехали наряды полиции, которые установили, что неустановленное лицо произвело около 8 выстрелов из огнестрельного оружия, которое на данный момент еще не установлено".

Детали: Шляховский отметил, что "преступление было очень тщательно спланировано, преступник очень тщательно готовился к его совершению".

Изучается много версий убийства, в том числе российский след.

На вопрос, подтверждает ли полиция, что убийца выглядел как курьер Glovo, Шляховский сказал: "Мы устанавливаем в настоящее время личность, которая имела внешне похожую одежду, которая была в шлеме, которая предварительно может быть причастна к совершению преступления".

Вместе с тем, руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что несанкционированное обнародование видео убийства будет расследоваться отдельно.

Прямая речь Мерета: "Мы, как и вы, увидели это видео в телеграм-канале. Уже подготовлены материалы на внесение сведений в ЕРДР о несанкционированной выкачке этой информации в телеграм-канал. В рамках этого производства, которое будет расследоваться отдельно, будет дана оценка действиям того человека, который, возможно, и сделал эту утечку".

Детали: Вместе с тем, на вопрос, может ли это убийство быть связано с убийством языковеда Ирины Фарион, которое также было совершено во Львове, руководитель областной прокуратуры сказал: "У нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления".

