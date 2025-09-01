Все разделы
Клименко сообщил некоторые детали задержания подозреваемого в убийстве Парубия

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 00:56
фото: facebook Парубия

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь Клименко: "Десятки полицейских Львовской области и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали без перерыва, чтобы раскрыть дерзкое убийство Андрея Парубия".

Детали: По словам Клименко, "раскрытие преступления и задержание находились под личным контролем президента Украины".

Клименко отметил, что предполагаемого стрелка задержали в Хмельницкой области.

Прямая речь Клименко: "Многих деталей сейчас не будет. Скажу только, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега".

"Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей позже будет от полиции".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Предыстория:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
  • Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

