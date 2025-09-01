Клименко сообщил некоторые детали задержания подозреваемого в убийстве Парубия
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия задержан в Хмельницкой области.
Источник: Клименко в Telegram
Прямая речь Клименко: "Десятки полицейских Львовской области и центрального аппарата Нацполиции, сотрудники Службы безопасности Украины работали без перерыва, чтобы раскрыть дерзкое убийство Андрея Парубия".
Детали: По словам Клименко, "раскрытие преступления и задержание находились под личным контролем президента Украины".
Клименко отметил, что предполагаемого стрелка задержали в Хмельницкой области.
Прямая речь Клименко: "Многих деталей сейчас не будет. Скажу только, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега".
"Через 24 часа после убийства уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов – задержали. Больше деталей позже будет от полиции".
Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Предыстория:
- Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
- Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
- Личность убийцы Андрея Парубия пока не установлена, на улице Ефремова во Львове 30 августа он произвел около 8 выстрелов в жертву из огнестрельного короткоствольного оружия, связи с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
- Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.