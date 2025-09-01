В ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением в Одесской области после атаки РФ

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о ситуации с восстановлением электроснабжения после российского массированного удара по Одесскому району.

Источник: Кипер в соцсетях

Прямая речь Кипера: "Что касается электроснабжения, после масштабной ночной атаки на энергетическую инфраструктуру активно продолжаются ремонтные работы.

Реклама:

Над восстановлением круглосуточно работают 15 бригад, задействовано 18 единиц техники.

В течение дня удалось вернуть свет более чем 2500 абонентам, но повреждения значительные, а значит, процесс восстановления требует определенного времени".

Детали: Вместе с тем Кипер сообщил, что бесперебойную подачу воды обеспечивают генераторы.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесский район ударными беспилотниками, больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.