В ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением в Одесской области после атаки РФ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 02:38
В ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением в Одесской области после атаки РФ
фото: ГСЧС

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о ситуации с восстановлением электроснабжения после российского массированного удара по Одесскому району.

Источник: Кипер в соцсетях

Прямая речь Кипера: "Что касается электроснабжения, после масштабной ночной атаки на энергетическую инфраструктуру активно продолжаются ремонтные работы.

Над восстановлением круглосуточно работают 15 бригад, задействовано 18 единиц техники.

В течение дня удалось вернуть свет более чем 2500 абонентам, но повреждения значительные, а значит, процесс восстановления требует определенного времени".

Детали: Вместе с тем Кипер сообщил, что бесперебойную подачу воды обеспечивают генераторы.

Что предшествовало: В ночь на 31 августа Россия массированно атаковала Одесский район ударными беспилотниками, больше всего пострадал город Черноморск и его окрестности.

Одесская областьэнергетикаэлектроэнергияроссийско-украинская война
