Оккупанты убили 5 человек в Запорожской, Харьковской и Донецкой областях

Пять человек погибли и еще десять получили ранения в результате российских ударов по Запорожской, Донецкой, Сумской и Харьковской областям.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Сумской ОВА Олег Григоров и Харьковская областная прокуратура в Telegram

Детали: Пологовский район Запорожской области захватчики обстреляли утром 1 сентября.

Прямая речь Федорова: "Два человека погибли в результате вражеского обстрела Пологовского района. Россияне атаковали УАБами село Омельник. Разрушены дома. В одном из них погибла супружеская пара – 64-летний мужчина и женщина".

В Донецкой области за прошедшие сутки в результате российских ударов погибли 2 человека (в Белицком и Иверском) и еще 8 человек получили ранения.

В Купянском районе российский дрон атаковал автомобиль, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Дословно прокуратура: "31 августа около 22:30 в с. Подолы Купянского района российский FPV-дрон поразил гражданский автомобиль. 59-летний мужчина с ранениями госпитализирован в больницу. Его жена, которой был 51 год, погибла. Автомобиль поврежден".

Также вечером 31 августа дрон оккупантов попал в гражданский автомобиль в Белопольской общине Сумской области, в результате чего 41-летняя местная жительница получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали.