Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиция говорит о следе РФ в убийстве Парубия, показали фото задержания подозреваемого

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 09:46
Полиция говорит о следе РФ в убийстве Парубия, показали фото задержания подозреваемого
фото Нацпола

В полиции подтвердили, что нападавший на нардепа Андрея Парубия маскировался под курьера, а после преступления убедился, что жертва умерла.

Источник: глава Нацполиции Иван ВыговскийОфис генпрокурора

Детали: Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Выговский подчеркнул, что это преступление не случайное и что в нем есть российский след.

Реклама:

Прямая речь: "Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать.

30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику просто среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы – переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области.

 
фото нпу

Но сбежать не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат – дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны".

РЕКЛАМА:

Обновлено: Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину.

По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

 
фото огп

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.

Предыстория:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
  • Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Правоохранители заявили, что связь с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
  • Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

ПарубийубийствоЛьвов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Германии погибла 16-летняя украинка: ее толкнули под грузовой поезд
Самолет с фон дер Ляен приземлялся в Болгарии за бумажными картами из-за вмешательства РФ в работу GPS – СМИ
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
Сибига в годовщину начала Второй мировой войны напомнил о последствиях умиротворения агрессора
картаВ Киеве ухудшилось состояние воздуха
фото, обновленоПолиция говорит о следе РФ в убийстве Парубия, показали фото задержания подозреваемого
Все новости...
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС снова врал о войне и выразил "надежду" на мир
ССО уничтожили радиолокационную станцию врага на военном аэродроме в Крыму
Разведчики атаковали два вертолета и судно россиян в оккупированном Крыму
По всей Украине звучала тревога из-за угрозы "Кинжалов"
Последние новости
13:40
В Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО
13:31
Новый учебный год в Украине: за парты сели более 3,5 миллиона школьников, 10% из них – дистанционно
13:29
iPhone 17 выйдет с eSIM во многих странах мира – СМИ
13:28
Украина в августе стала лидером в Европе по цене электроэнергии
13:11
Начало сентября будет теплым, на западе и юго-востоке страны пройдут дожди
13:10
В Германии погибла 16-летняя украинка: ее толкнули под грузовой поезд
13:01
Сумская область: супруги-пенсионеры на мотоцикле подорвались на мине
13:00
Самолет с фон дер Ляен приземлялся в Болгарии за бумажными картами из-за вмешательства РФ в работу GPS – СМИ
12:58
футболЗабарный о россиянине в ПСЖ: Я вынужден взаимодействовать с Сафоновым на профессиональном уровне
12:58
В Индии заявили, что спасли мировую экономику, покупая нефть РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: