Полиция говорит о следе РФ в убийстве Парубия, показали фото задержания подозреваемого

В полиции подтвердили, что нападавший на нардепа Андрея Парубия маскировался под курьера, а после преступления убедился, что жертва умерла.

Источник: глава Нацполиции Иван Выговский, Офис генпрокурора

Детали: Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Выговский подчеркнул, что это преступление не случайное и что в нем есть российский след.

Прямая речь: "Он долгое время готовился, следил, планировал и наконец нажал на курок. Нам понадобилось всего 36 часов, чтобы выйти на его след и задержать.

30 августа во Франковском районе Львова он замаскировался под курьера и открыл огонь по политику просто среди бела дня. Восемь выстрелов. Хладнокровная жестокость. Даже убедился, что жертва умерла. А потом пытался скрыть следы – переоделся, избавился от оружия, пытался скрываться в Хмельницкой области.

фото нпу

Но сбежать не удалось. Круглосуточная работа полицейских Львовщины и центрального аппарата НПУ дала свой результат – дерзкий убийца задержан, необходимые доказательства собраны".

Обновлено: Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину.

По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".

Его действия квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

фото огп

В настоящее время с подозреваемым продолжаются следственные действия. Продолжаются обыски по местам его проживания и пребывания.

Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве народного депутата, бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.

Предыстория: