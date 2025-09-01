Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
Следствие не отбрасывает ни одну из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает российский след.
Источник: брифинг правоохранителей во Львове 1 сентября
Прямая речь заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Андрея Небытова: "Мы не отвергли ни одну версию, но приоритетной является отработка информации о возможном российском следе".
Детали: В полиции не разглашают, признался ли подозреваемый и было ли найдено орудие убийства.
По словам правоохранителей, задержанный львовянин 1973 года рождения не имел постоянного места работы. При этом Небытов сказал, что у мужчины "были определенные обстоятельства" для совершения этого преступления, однако не уточнил, какие это мотивы. Он не стал комментировать информацию, распространенную в соцсетях, что якобы "российские спецслужбы шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, которого считают пропавшим без вести на войне". Представитель полиции призвал оперировать только подтвержденными данными.
Относительно места, где задержали львовянина – Хмельницкой области – руководитель криминальной полиции сказал, что следователи не исключают, что подозреваемый намеревался незаконно выехать за пределы страны. О сообщниках фигуранта пока не известно.
У следствия также нет информации, контактировал ли задержанный с Парубием.
Небытов и руководитель Львовского управления Службы безопасности Украины Вадим Онищенко заявили, что Парубий не обращался о предоставлении ему охраны ни в полицию, ни в СБУ.
Что предшествовало: Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
Предыстория:
- Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
- Правоохранители заявили, что связь с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается.
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину. По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
- Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.