Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях

Следствие не отбрасывает ни одну из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает российский след.

Источник: брифинг правоохранителей во Львове 1 сентября

Прямая речь заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Андрея Небытова: "Мы не отвергли ни одну версию, но приоритетной является отработка информации о возможном российском следе".

Детали: В полиции не разглашают, признался ли подозреваемый и было ли найдено орудие убийства.

По словам правоохранителей, задержанный львовянин 1973 года рождения не имел постоянного места работы. При этом Небытов сказал, что у мужчины "были определенные обстоятельства" для совершения этого преступления, однако не уточнил, какие это мотивы. Он не стал комментировать информацию, распространенную в соцсетях, что якобы "российские спецслужбы шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, которого считают пропавшим без вести на войне". Представитель полиции призвал оперировать только подтвержденными данными.

Относительно места, где задержали львовянина – Хмельницкой области – руководитель криминальной полиции сказал, что следователи не исключают, что подозреваемый намеревался незаконно выехать за пределы страны. О сообщниках фигуранта пока не известно.

У следствия также нет информации, контактировал ли задержанный с Парубием.

Небытов и руководитель Львовского управления Службы безопасности Украины Вадим Онищенко заявили, что Парубий не обращался о предоставлении ему охраны ни в полицию, ни в СБУ.

Что предшествовало: Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.

Предыстория: