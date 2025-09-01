Все разделы
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 12:43
Убийство Парубия: следователи рассказали о личности подозреваемого и версиях
объявление подозрения задержанному по делу об убийстве Парубия. фото ОГП

Следствие не отбрасывает ни одну из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает российский след.

Источник: брифинг правоохранителей во Львове 1 сентября

Прямая речь заместителя главы Нацполиции, начальника криминальной полиции Андрея Небытова: "Мы не отвергли ни одну версию, но приоритетной является отработка информации о возможном российском следе".

Детали: В полиции не разглашают, признался ли подозреваемый и было ли найдено орудие убийства.

По словам правоохранителей, задержанный львовянин 1973 года рождения не имел постоянного места работы. При этом Небытов сказал, что у мужчины "были определенные обстоятельства" для совершения этого преступления, однако не уточнил, какие это мотивы. Он не стал комментировать информацию, распространенную в соцсетях, что якобы "российские спецслужбы шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится сын, которого считают пропавшим без вести на войне". Представитель полиции призвал оперировать только подтвержденными данными.

Относительно места, где задержали львовянина – Хмельницкой области – руководитель криминальной полиции сказал, что следователи не исключают, что подозреваемый намеревался незаконно выехать за пределы страны. О сообщниках фигуранта пока не известно.

У следствия также нет информации, контактировал ли задержанный с Парубием.

Небытов и руководитель Львовского управления Службы безопасности Украины Вадим Онищенко заявили, что Парубий не обращался о предоставлении ему охраны ни в полицию, ни в СБУ.

Что предшествовало: Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.

Предыстория:

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было тщательно подготовлено.
  • Правоохранители заявили, что связь с убийством Ирины Фарион пока не прослеживается. 
  • Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
    Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину. По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
  • Парубия похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище во Львове.

Парубийубийство
