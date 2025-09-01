Все разделы
С 1 сентября представители ТЦК обязаны снимать свои действия на боди-камеры

Евгений КизиловПонедельник, 1 сентября 2025, 13:58
С 1 сентября представители ТЦК обязаны снимать свои действия на боди-камеры
фото: novynarnia.com

Начиная с 1 сентября, представители ТЦК и СП, работающие в группах оповещения, в обязательном порядке должны фиксировать свою работу с помощью боди-камер.

Источник: Министерство обороны в соцсетях

Детали: В министерстве сообщают, что параллельно с этим нововведением начали развивать специальную ИТ-систему, чтобы унифицировать и централизовать процесс видеофиксации мероприятий оповещения.

Новая система предусматривает:

  • закупку унифицированных камер;
  • создание централизованного хранилища с высоким уровнем защиты данных;
  • использование ПО для быстрого анализа записей.

Минобороны надеется, что использование камер поможет минимизировать конфликты, создать доказательную базу в спорных случаях и предотвратить злоупотребления.

Запись должна начинаться автоматически, как только группы оповещения приступают к своим обязанностям, и продолжаться непрерывно до их завершения. Исключением являются только случаи, когда в кадр могут попасть военные объекты или информация с ограниченным доступом, а также личные потребности работника.

Работникам ТЦК строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Контроль за использованием камер осуществляется ответственным лицом в ТЦК, а за информацией с них - непосредственно руководителем.

После завершения работы групп оповещения записи с карт памяти будут автоматически загружаться на централизованный защищенный сервер. Срок их хранения составит не менее 30 дней, но в случаях, связанных с расследованиями или судебными процессами, записи будут храниться дольше.

Нарушение правил использования камеры влечет за собой дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачу материалов в правоохранительные органы.

Администратором информационно-телекоммуникационной системы станет Военная служба правопорядка ВСУ. Минобороны уверяет, что это "нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы".

Почему это важно: В последнее время участились случаи, когда сотрудников территориальных центров комплектации из так называемых "групп оповещения" обвиняют в незаконном задержании с применением физической силы мужчин призывного возраста на улицах с целью мобилизации.

