В Раде появился проект постановления о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать

Роман ПетренкоПонедельник, 1 сентября 2025, 14:40
В Раде появился проект постановления о возобновлении трансляции, Слуги обещают поддержать
фото: Getty Images

На сайте парламента появился проект постановления от ряда нардепов о возобновлении трансляций Рады, в "Слуге народа" сообщили, что поддержат его.

Источник: сайт Рады, пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Украинской правде"

Детали: Авторами проекта являются спикер парламента Руслан Стефанчук, его заместители Александр Корниенко и Елена Кондратюк, глава "Слуг народа" Давид Арахамия, пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко, глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин и др.

Всего авторами являются более 70 народных депутатов.

Дословно из постановления: "Прямые трансляции пленарных заседаний Верховной Рады с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации не осуществлялись с целью обеспечения мер безопасности.

В то же время текущая ситуация с безопасностью, учитывая ее изменение, во многих случаях позволяет возобновить трансляции без создания дополнительных рисков".

Детали: Целью постановления является обеспечение доступа общественности к информации о деятельности Рады через онлайн-трансляции.

Отмечается, что это будет способствовать "повышению прозрачности и подотчетности Рады, укреплению доверия граждан, а также выполнению международных рекомендаций".

"Слуги народа" обещают поддержать постановление.

Прямая речь Палийчук: "Давид Арахамия является инициатором этого постановления, он еще с прошлого года обещал возобновление трансляции с сентября.

Конечно, фракция поддержит данную инициативу".

