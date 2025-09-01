У Макрона подтвердили, что "коалиция решительных" соберется 4 сентября в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут заседание "коалиции решительных" в гибридном формате 4 сентября в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца

Детали: Согласно сообщению, в Париже 4 сентября состоится заседание "коалиции решительных" по помощи Украине. Сопредседателями встречи будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Могу подтвердить, что в четверг в Париже состоится встреча "коалиции решительных" (в гибридном формате)", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Как сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский присоединится к европейским лидерам, которые соберутся в четверг в Париже, чтобы обсудить возможные гарантии безопасности для Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, что после важной подготовительной работы на уровне начальников штабов были предварительно определены вклады каждой страны в потенциальные гарантии безопасности Украины, и "коалиция решительных" соберется на уровне лидеров для обсуждения этих решений.

Часть участников будет присутствовать в Париже лично, а часть – онлайн.