Фицо анонсировал встречу с Зеленским после переговоров с Путиным в Китае

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 1 сентября 2025, 20:10
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим он отправляется в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и Путиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Фицо в Facebook

Детали: Фицо рассказал, что отправляется в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом, подтвердив сообщение Кремля.

"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал он.

Премьер Словакии не уточнил деталей встречи с украинским лидером, которая до этого не анонсировалась.

Напомним:

