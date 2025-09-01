Фицо анонсировал встречу с Зеленским после переговоров с Путиным в Китае
Понедельник, 1 сентября 2025, 20:10
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что на этой неделе встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед этим он отправляется в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и Путиным.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видеообращение Фицо в Facebook
Детали: Фицо рассказал, что отправляется в Китай на переговоры с лидером Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом, подтвердив сообщение Кремля.
"После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским", – сказал он.
Премьер Словакии не уточнил деталей встречи с украинским лидером, которая до этого не анонсировалась.
Напомним:
- Фицо и Зеленский не проводили двусторонних встреч с момента возвращения словацкого премьера на пост в 2023 году. Зато их отношения существенно испортились из-за визита Фицо в Москву и контактов с Владимиром Путиным.
- Кроме того, Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеровгосударств на торжествах в Москве 9 мая.