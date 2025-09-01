В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских ударов

Российская армия в течение дня 1 сентября интенсивно атаковала гражданскую инфраструктуру Сумской области, пострадали 7 человек.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров, "Укрзализныця"

Прямая речь Григорова: "Есть последствия попаданий в Сумской, Речковской, Ворожбянской, Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Дружбовской громадах.

Один из вражеских дронов попал в гражданский автомобиль – ранен водитель. Всего пострадали семь мирных жителей, всем оказывается необходимая медицинская помощь".

Детали: В частности, в результате попадания вражеского дрона вблизи железнодорожной станции пострадала дежурная по станции.

Врачи диагностировали травмы головы и сотрясение мозга, сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В разных микрорайонах Сум атаки БПЛА привели к повреждениям гражданской инфраструктуры и отключениям электроэнергии.