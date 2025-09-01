Все разделы
В Кремле отвергли обвинения в причастности к GPS-сбою самолета с фон дер Ляйен

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 1 сентября 2025, 21:04
Иллюстративное фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолёта президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ

Детали: На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

Напомним:

  • 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Болгарские власти подозревают, что блокировка произошла из-за вмешательства России.
  • Европейский Союз на фоне этого разместит дополнительные спутникина низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

