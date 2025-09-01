В Кремле отвергли обвинения в причастности к GPS-сбою самолета с фон дер Ляйен
Понедельник, 1 сентября 2025, 21:04
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолёта президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ
Детали: На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."
Напомним:
- 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Болгарские власти подозревают, что блокировка произошла из-за вмешательства России.
- Европейский Союз на фоне этого разместит дополнительные спутникина низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.