В Кремле отвергли обвинения в причастности к GPS-сбою самолета с фон дер Ляйен

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолёта президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Детали: На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

