Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 сентября 2025, 22:17
В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области
фото - getty images

В результате российской атаки в Херсонской области погиб 73-летний мужчина, также в городе Городня в Черниговской области в результате атаки БПЛА двое раненых.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Херсонская ОВА

Детали: В селе Белозерка в Херсонской области в результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний местный житель. В момент удара мужчина находился во дворе.

Реклама:

Также оккупанты нанесли удар по приграничной громаде в Черниговской области.

Прямая речь Чауса: "Вечером 1 сентября россияне нанесли удар беспилотниками по городу Городня. Зафиксировано три взрыва.

Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, она госпитализирована в местную больницу".

Херсонская областьЧерниговская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На фронте 160 боестолкновений: больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении – Генштаб
Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн
В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области
Дело о гибели людей у укрытия в Киеве отправили на новое рассмотрение: приговор охраннику отменили
видеоСилы обороны освободили Новоэкономичное в Донецкой области и установили там украинский флаг 
СМИ: Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о контактах с РФ
Все новости...
В Сумской области за день 7 человек пострадали из-за российских ударов
В МИД подвели итоги заседания Совета Украина–НАТО: акцент на ПВО и производстве дронов
Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага
Последние новости
02:41
В Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру: возникли пожары – РГА
02:22
Трамп на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения санкций против России – Бессент
01:46
обновленоВ Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА
01:22
РФ существенно наращивает производство ракет и другого оружия при поддержке КНДР и Ирана – МИД
00:58
футболНовая страница в карьере: Зинченко стал игроком "Ноттингем Форест"
00:35
Дания предлагает ЕС закрыть лазейку для импорта российского газа после 2027 года – СМИ
00:19
Семейные пары нередко имеют общие психические диагнозы: ученые предполагают, что на это есть несколько причин
00:14
На фронте 160 боестолкновений: больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении – Генштаб
23:58
футзалДрама последней минуты и испорченный день рождения: самое интересное о первом туре Экстра-лиги
23:47
Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага
Все новости...
Реклама:
Реклама: