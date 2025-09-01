В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области

В результате российской атаки в Херсонской области погиб 73-летний мужчина, также в городе Городня в Черниговской области в результате атаки БПЛА двое раненых.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Херсонская ОВА

Детали: В селе Белозерка в Херсонской области в результате вражеской атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 73-летний местный житель. В момент удара мужчина находился во дворе.

Также оккупанты нанесли удар по приграничной громаде в Черниговской области.

Прямая речь Чауса: "Вечером 1 сентября россияне нанесли удар беспилотниками по городу Городня. Зафиксировано три взрыва.

Ранения получила 14-летняя девочка, ее госпитализируют в областную детскую больницу. Также травмы получила 50-летняя местная жительница, она госпитализирована в местную больницу".