Зеленский встретился с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября провел встречу с лидерами коалиционных фракций Бундестага ФРГ Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем.

Детали: Зеленский поблагодарил Германию за европейское лидерство в оказании помощи и особо отметил вклад в укрепление ПВО и участие в новой инициативе PURL.

Прямая речь: "Мы благодарны за системы Patriot и ракеты к этим системам, а также за системы вашего отечественного производства IRIS-T. Для нас это важно, потому что это жизнь наших людей. Сегодня у нас 1 сентября. И это возможность для детей пойти в школу, возможность для людей работать и возможность наполнять украинский бюджет, наполнять нашу экономику".

Детали: Как отмечается, во время встречи говорили о дальнейшем укреплении украинского воздушного щита.

По словам Йенса Шпана, на следующий год правительство Германии заложило 9 млрд евро на помощь Украине.

Глава государства акцентировал, что Украина рассчитывает на поддержку Германии в увеличении давления на РФ.

Представители немецкой делегации также рассказали, что посетили Бучу и почтили память погибших в Киеве на месте удара баллистической ракетой в ночь на 28 августа и павших украинских воинов у мемориала на площади Независимости.