Россия заявила об запуске ракеты "Союз-2.1б" с космическими аппаратами

Ольга КацимонСуббота, 13 сентября 2025, 07:27
Россия заявила об запуске ракеты Союз-2.1б с космическими аппаратами
РИА «Новости»

Министерство обороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Источник: Interfax.ru

Детали: Вместе с этим на орбиту был выведен учебно-исследовательский спутник "Можаец-6".

"Можаец-6" предназначен для отработки алгоритмов астронавигации. Запуск был осуществлён боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил России.

