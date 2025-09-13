Россия заявила об запуске ракеты "Союз-2.1б" с космическими аппаратами

Министерство обороны РФ сообщило, что с космодрома Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Источник: Interfax.ru

Детали: Вместе с этим на орбиту был выведен учебно-исследовательский спутник "Можаец-6".

Реклама:

"Можаец-6" предназначен для отработки алгоритмов астронавигации. Запуск был осуществлён боевым расчётом космических войск Воздушно-космических сил России.