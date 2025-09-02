На фронте 160 боестолкновений: больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении – Генштаб
С начала суток на фронте произошло 160 боевых столкновений. Самые активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Сегодня оккупанты нанесли 44 авиационных удара, сбросив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1 960 дронов-камикадзе и совершили 3 665 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".
Детали: По данным Генштаба, больше всего российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении. Подразделения захватчиков осуществили 43 раза пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное в направлении населенных пунктов Балагана, Луча, Мирнограда, Родинского, Покровска.
С начала суток на этом направлении украинские воины обезвредили 144 оккупантов, из них 74 - безвозвратно. Также уничтожено пять единиц автомобильной техники, восемь мотоциклов, артиллерийскую систему, пункт управления БпЛА, три беспилотных летательных аппарата и два укрытия для личного состава; также повреждены две артиллерийские системы, два пункта управления БпЛА и пять укрытий для личного состава оккупантов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 10 атак россиян. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в целом сбросил 18 управляемых авиационных бомб и совершил 190 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Поддубное, Малиевка, Шевченко и в направлении населенных пунктов Филиал, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха. Пять вражеских атак продолжаются.
На Купянском направлении противник совершил 14 наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.
На Северском направлении ВСУ отбили 11 вражеских атак вблизи Григорьевки и в направлении Серебрянки, Выемки.
На Торецком направлении россияне семь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки на в направлении Плещеевки, Нелиповки и Русиного Яра.
На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск и в направлении Новой Кругляковки, Новоплатоновки.
На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытается продвигаться в направлении населенных пунктов Миньковка, Николаевка и Ступочки. Одно боестолкновение продолжается.
На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.
Один раз агрессор атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в направлении населенного пункта Плавни.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На других направлениях ситуация без существенных изменений.