Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ существенно наращивает производство ракет и другого оружия при поддержке КНДР и Ирана – МИД

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 01:22
РФ существенно наращивает производство ракет и другого оружия при поддержке КНДР и Ирана – МИД
фото: Getty Images

На внеочередном заседании Совета Украина – НАТО в штаб-квартире Альянса заместитель министра обороны Украины Сергей Боев проинформировал союзников о существенном наращивании Россией производства вооружения при активной поддержке Северной Кореи и Ирана.

Источник: Министерство иностранных дел Украины

Детали: Боев во время онлайн-заседания отметил, что Россия увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов и артиллерии, при существенной помощи от КНДР и Ирана, что представляет угрозу не только для Украины, но и для глобальной безопасности.

Реклама:

Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев доложил о последствиях последних массированных российских обстрелов: количество жертв среди гражданских и масштабы разрушений критической инфраструктуры.

Украинские представители призвали союзников предоставить необходимую Украине помощь в сфере противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно отмечалась потребность в дальнобойных ракетах.

Кроме того, союзников призвали увеличивать инвестиции в оборонную промышленность Украины, в частности в производство дронов.

РЕКЛАМА:

Представители государств-членов НАТО подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения необходимого вооружения.

Учитывая приближение зимы и отопительного сезона союзники заверили, что будут предоставлять Украине всю необходимую поддержку для защиты энергетической инфраструктуры.

Предыстория:

МИДНАТОроссийско-украинская войнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
На фронте 160 боестолкновений: больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении – Генштаб
Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн
В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области
Дело о гибели людей у укрытия в Киеве отправили на новое рассмотрение: приговор охраннику отменили
видеоСилы обороны освободили Новоэкономичное в Донецкой области и установили там украинский флаг 
Все новости...
МИД
В МИД подвели итоги заседания Совета Украина–НАТО: акцент на ПВО и производстве дронов
Кремль потерпел поражение в попытках показать мир разделенным в отношении агрессии против Украины – МИД
Последние новости
06:27
В Судане по меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня
05:57
Ким Чен Ын отправился в Пекин на военный парад на бронепоезде
05:50
теннисКостюк не справилась с Муховой в борьбе за четвертьфинал US Open
05:13
Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 800 человек, по меньшей мере 2800 ранены
04:48
фотоРоссияне атаковали беспилотниками Белую Церковь: есть погибший и раненые
03:05
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
02:41
В Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру: возникли пожары – РГА
02:22
Трамп на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения санкций против России – Бессент
01:46
обновленоВ Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА
01:22
РФ существенно наращивает производство ракет и другого оружия при поддержке КНДР и Ирана – МИД
Все новости...
Реклама:
Реклама: