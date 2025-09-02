РФ существенно наращивает производство ракет и другого оружия при поддержке КНДР и Ирана – МИД
На внеочередном заседании Совета Украина – НАТО в штаб-квартире Альянса заместитель министра обороны Украины Сергей Боев проинформировал союзников о существенном наращивании Россией производства вооружения при активной поддержке Северной Кореи и Ирана.
Источник: Министерство иностранных дел Украины
Детали: Боев во время онлайн-заседания отметил, что Россия увеличивает объемы производства оружия, в частности крылатых ракет, дронов и артиллерии, при существенной помощи от КНДР и Ирана, что представляет угрозу не только для Украины, но и для глобальной безопасности.
Заместитель министра внутренних дел Алексей Сергеев доложил о последствиях последних массированных российских обстрелов: количество жертв среди гражданских и масштабы разрушений критической инфраструктуры.
Украинские представители призвали союзников предоставить необходимую Украине помощь в сфере противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно отмечалась потребность в дальнобойных ракетах.
Кроме того, союзников призвали увеличивать инвестиции в оборонную промышленность Украины, в частности в производство дронов.
Представители государств-членов НАТО подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения необходимого вооружения.
Учитывая приближение зимы и отопительного сезона союзники заверили, что будут предоставлять Украине всю необходимую поддержку для защиты энергетической инфраструктуры.
Предыстория:
- Глава МИД Андрей Сибига ранее отметил, что это внеочередное заседание Совета происходит по просьбе Украины и в ответ на недавние массированные воздушные атаки России.
- Напомним, в ночь на 28 августа Россия осуществила массированную атаку на украинские регионы, в результате которой сильно пострадала украинская столица.
- Как сообщала "Европейская правда", в результате атаки были повреждены Офис Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и здание представительства Европейского Союза.
- Европейская внешняя служба во главе с высокой представительницей ЕС по внешней политике и политике безопасности Каей Каллас вызвала временного поверенного в делах России в Евросоюзе из-за российской атаки на здание делегации ЕС в Киеве.