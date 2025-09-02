В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА
Вторник, 2 сентября 2025, 01:46
В ночь на 2 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.
Источник: КГГА, Воздушные силы ВСУ, карта тревог
Дословно КГГА: "ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!"
Детали: По состоянию на 01:46 воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Обновлено: В 02:27 в Киеве, а затем и в других регионах объявили отбой воздушной угрозы.