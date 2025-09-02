Все разделы
Россия атаковала Украину 150 БпЛА: есть попадания в 9 локациях

Ирина БалачукВторник, 2 сентября 2025, 08:13
Фото из Telegram ГСЧС

С вечера 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 120 дронов удалось обезвредить, остальные 30 попали в цель.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях".

Детали: Захватчики запускали дроны из направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. 

