DeepState: РФ захватила село на Донетчине и продвинулась вглубь Днепропетровщины и Харьковщины

Российские войска оккупировали село Воскресенка на западе Донецкой области, а также еще больше продвинулись на востоке Днепропетровской и Харьковской областей.

Источник: проект DeepState в соцсетях

Детали: Село Воскресенка расположено в Комарской сельской общине Волновахского района Донецкой области.

Кроме того, как сообщает проект, враг продвинулся вблизи Малиевки и Каменки. Малиевка расположена недалеко от Воскресенки, в восточной части Днепропетровской области, Каменка – в восточной части Харьковской области.

Воскресенка (вверху) и Малийвка (внизу) на карте DeepState

Каменка на карте DeepState

Также на карте уточнена ситуация вблизи Дачного Днепропетровской области.

Дачное на карте DeepState

Что предшествовало: 1 сентября DeepState сообщал, что российские войска оккупировали поселок Комышуваха в Волновахском районе Донецкой области.