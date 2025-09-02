Все разделы
DeepState: РФ захватила село на Донетчине и продвинулась вглубь Днепропетровщины и Харьковщины

Евгений КизиловВторник, 2 сентября 2025, 12:00
Воскресенка на карте DeepState

Российские войска оккупировали село Воскресенка на западе Донецкой области, а также еще больше продвинулись на востоке Днепропетровской и Харьковской областей.

Источник: проект DeepState в соцсетях

Детали: Село Воскресенка расположено в Комарской сельской общине Волновахского района Донецкой области.

Кроме того, как сообщает проект, враг продвинулся вблизи Малиевки и Каменки. Малиевка расположена недалеко от Воскресенки, в восточной части Днепропетровской области, Каменка – в восточной части Харьковской области.

 
Воскресенка (вверху) и Малийвка (внизу) на карте DeepState
 
Каменка на карте DeepState

Также на карте уточнена ситуация вблизи Дачного Днепропетровской области.

 
Дачное на карте DeepState

Что предшествовало: 1 сентября DeepState сообщал, что российские войска оккупировали поселок Комышуваха в Волновахском районе Донецкой области.

Донецкая областьХарьковская областьДнепропетровская областьоккупация
