DeepState: РФ захватила село на Донетчине и продвинулась вглубь Днепропетровщины и Харьковщины
Вторник, 2 сентября 2025, 12:00
Российские войска оккупировали село Воскресенка на западе Донецкой области, а также еще больше продвинулись на востоке Днепропетровской и Харьковской областей.
Источник: проект DeepState в соцсетях
Детали: Село Воскресенка расположено в Комарской сельской общине Волновахского района Донецкой области.
Кроме того, как сообщает проект, враг продвинулся вблизи Малиевки и Каменки. Малиевка расположена недалеко от Воскресенки, в восточной части Днепропетровской области, Каменка – в восточной части Харьковской области.
Также на карте уточнена ситуация вблизи Дачного Днепропетровской области.
Что предшествовало: 1 сентября DeepState сообщал, что российские войска оккупировали поселок Комышуваха в Волновахском районе Донецкой области.