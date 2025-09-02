В непризнанном Приднестровье устроили военный парад к 35-летию "республики"

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе впервые за 4 года провели военный парад по случаю 35-летия "провозглашения республики".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Мероприятие состоялось менее чем за месяц до парламентских выборов в Молдове.

По данным самопровозглашенной администрации Тирасполя, в "параде" приняли участие более 1000 военнослужащих местного гарнизона. По центральной площади города прошли подразделения непризнанных структур, а также курсанты и женские формирования.

Издание акцентирует, что ни непризнанная администрация в Тирасполе, ни пресса региона не предоставили подробностей о военной технике, представленной на параде.

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что запланированные и проведенные в Тирасполе "манифестации носят провокационный характер и направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в границах, признанных международным сообществом".

В Бюро добавили, что логика этих событий противоречит не только Конституции и принципам международного права, но и "цели мирного урегулирования приднестровского конфликта, вызывая тревогу из-за выраженного милитаристского акцента и агрессивной индоктринации".

"В то время как граждане Республики Молдова отмечали День независимости культурными мероприятиями, концертами и художественными выставками, продвигая дух примирения и мира, в приднестровском регионе набирают силу акции пропаганды ненависти, демонстрации силы, военные учения. Эти проявления агрессии сеют панику среди жителей и отвлекают внимание от насущных социально-экономических проблем региона, которые, на фоне нынешнего энергетико-гуманитарного кризиса, требуют быстрых и продуманных решений", – подчеркнули в Бюро.

Предыстория:

Ранее в правительстве Молдовы исключили возможность открытия избирательных участков в Приднестровье до реинтеграции региона. Приднестровцы на предстоящих парламентских выборах в Молдове могут проголосовать на участках, открытых на правом берегу.

