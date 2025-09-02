Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В непризнанном Приднестровье устроили военный парад к 35-летию "республики"

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 2 сентября 2025, 12:56
В непризнанном Приднестровье устроили военный парад к 35-летию республики
СКРИНШОТ ИЗ TELEGRAM

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе впервые за 4 года провели военный парад по случаю 35-летия "провозглашения республики".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker

Детали: Мероприятие состоялось менее чем за месяц до парламентских выборов в Молдове.

Реклама:

По данным самопровозглашенной администрации Тирасполя, в "параде" приняли участие более 1000 военнослужащих местного гарнизона. По центральной площади города прошли подразделения непризнанных структур, а также курсанты и женские формирования. 

 
Скриншот Из Telegram

Издание акцентирует, что ни непризнанная администрация в Тирасполе, ни пресса региона не предоставили подробностей о военной технике, представленной на параде. 

 
Скриншот Из Telegram

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что запланированные и проведенные в Тирасполе "манифестации носят провокационный характер и направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в границах, признанных международным сообществом".

РЕКЛАМА:

В Бюро добавили, что логика этих событий противоречит не только Конституции и принципам международного права, но и "цели мирного урегулирования приднестровского конфликта, вызывая тревогу из-за выраженного милитаристского акцента и агрессивной индоктринации".

"В то время как граждане Республики Молдова отмечали День независимости культурными мероприятиями, концертами и художественными выставками, продвигая дух примирения и мира, в приднестровском регионе набирают силу акции пропаганды ненависти, демонстрации силы, военные учения. Эти проявления агрессии сеют панику среди жителей и отвлекают внимание от насущных социально-экономических проблем региона, которые, на фоне нынешнего энергетико-гуманитарного кризиса, требуют быстрых и продуманных решений", – подчеркнули в Бюро.

Предыстория:

Читайте также: "У нас уже есть план, как интегрировать Приднестровье". Интервью о движении Молдовы в ЕС и Украину.

ПриднестровьепарадВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Приднестровье
Премьер Молдовы: РФ хочет прокремлевское правительство в Кишиневе и 10 тысяч военных в Приднестровье
В Приднестровье неожиданно начали "декоммунизацию"
В Одессе СБУ задержала российского шпиона из Приднестровья, который должен был похитить технологии БпЛА
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: