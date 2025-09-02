Подозреваемый в убийстве Парубия в комментарии журналистам признал свою вину

В комментарии журналистам подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия признал свою вину.

Источник: hromadske из зала суда, "Суспільне"

Детали: Фигурант назвал свои действия "местью украинской власти", а также назвал ложной информацию о том, что российские спецслужбы его шантажировали.

Реклама:

Підозрюваний у нападі на Парубія визнав, що убив політика. Він назвав свої дії «помстою українській владі», а також відкинув повідомлення, що російські спецслужби його шантажували.



Про це повідомила кореспондентка hromadske



Відео: Ольга Денисяка / hromadske pic.twitter.com/IH9nxKkbpG — hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2025

Подозреваемый также заявил, что ждет скорейшего приговора для себя, чтобы его обменяли на военнопленных и он смог найти тело своего сына.

РЕКЛАМА:

Также мужчину спросили, почему он выбрал на роль своей жертвы именно Парубия (ведь он фактически находился в оппозиции к действующей власти), на что тот ответил, что он "был рядом".

"Если бы я жил в Виннице, значит был бы Петя (вероятно, речь идет о Петре Порошенко – ред.)", – сказал фигурант.

Заседание по избранию меры пресечения началось в 13:07.

По словам руководителя прокуратуры Львовской области Николая Мерета, сторона обвинения будет просить безальтернативную меру пресечения, а именно — содержание под стражей без возможности внесения залога.