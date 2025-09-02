Все разделы
Мерц: Путин "возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени"

Иванна Костина, Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 19:07
Мерц: Путин возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени
Мерц. Фото - Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал правителя России Владимира Путина "возможно, самым серьезным военным преступником нашего времени".

Источник: заява Мерца в интервью телеканалу Sat.1, которое выйдет в эфир во вторник вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: "Он – военный преступник. Он, возможно, самый серьезный военный преступник нашего времени", – сказал Мерц.

"И мы просто обязаны четко знать, как обращаться с военными преступниками. Здесь нет места для снисхождения", – добавил он.

На посту канцлера Мерц уже обвинил Россию в "серьезных военных преступлениях" и "терроризме против гражданского населения". Однако его личная характеристика российского лидера как "возможно, самого серьезного военного преступника нашего времени" является новой.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины.

МИД Австрии недавно заявил, что страна готова принять переговоры лидеров Украины и России по завершению войны – для этого Вена может провести консультации с Международным уголовным судом, чтобы согласовать вопрос ордера на арест Владимира Путина и избежать его задержания во время визита.

