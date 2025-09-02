Все разделы
В Одесской области при попытке бежать за границу погиб украинец: получил пулевое ранение

Алена МазуренкоВторник, 2 сентября 2025, 22:12
В Одесской области при попытке бежать за границу погиб украинец: получил пулевое ранение
фото: ГПСУ

В Одесской области при попытке незаконно пересечь границу погиб украинец, пограничники производили предупредительные выстрелы – мужчина получил пулевое ранение.

Источник: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Дословно: "На Одесщине во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были произведены предупредительные выстрелы.

До этого обнаруженные неизвестные, двигавшиеся в сторону государственного рубежа, не реагировали на требование пограничников остановиться.

В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения.

Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. У мужчины было пулевое ранение".

Детали: О ситуации сообщили правоохранители Нацполиции и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. В частности, правоохранители изучают действия состава пограничного наряда.

Кроме того, государственная пограничная служба сообщила, что назначит собственное служебное расследование этого случая.

В ГПСУ будут также способствовать следователям для установления всех деталей.

