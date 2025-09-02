В Одесской области при попытке бежать за границу погиб украинец: получил пулевое ранение
В Одесской области при попытке незаконно пересечь границу погиб украинец, пограничники производили предупредительные выстрелы – мужчина получил пулевое ранение.
Источник: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Дословно: "На Одесщине во время преследования нарушителей границы составом пограничного наряда были произведены предупредительные выстрелы.
До этого обнаруженные неизвестные, двигавшиеся в сторону государственного рубежа, не реагировали на требование пограничников остановиться.
В дальнейшем один человек был задержан в момент преодоления инженерного заграждения.
Еще одного человека пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. У мужчины было пулевое ранение".
Детали: О ситуации сообщили правоохранители Нацполиции и ГБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. В частности, правоохранители изучают действия состава пограничного наряда.
Кроме того, государственная пограничная служба сообщила, что назначит собственное служебное расследование этого случая.
В ГПСУ будут также способствовать следователям для установления всех деталей.