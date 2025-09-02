Палиса: Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится

Заместитель руководителя Офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса рассказал, что после прекращения огня мобилизация не прекратится.

Источник: интервью Палисы "Суспільному"

Детали: Он подтвердил, что в Украине нет того количества людей, которое могло бы заменить тех, кто начал службу после начала полноимасштабного вторжения РФ в Украину.

Прямая речь: "Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи.

И при всем желании, мы не можем сейчас уволить всех, кто с 2022 года выполняет свои обязанности, кто воюет в составе Сил обороны. Потому что должны быть люди, которые придут им на смену. Для того, чтобы в остальной Украине жизнь выглядела так, как она выглядит хотя бы сейчас. Конечно, мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, а другие живут своей жизнью, как хотят. Мне как военному больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию".

Детали: Палиса добавил, что продолжается работа над тем, как это решить. "Речь не идет о том, что кого-то хотят загнать в вечное рабство. Наоборот, мы пытаемся решить этот вопрос так, чтобы не навредить обороноспособности. Думаю, вскоре и Министерство обороны, и Генштаб представят свой план".

Также, по его словам, за последние четыре месяца в Украине наблюдается устойчивая положительная динамика в плане мобилизации.