В прифронтовой Константиновке прекратила работу последняя больница

Парамедики доставили в больницу в Константиновке 84-летнюю пациентку. 16 августа 2025 год. Фото: Getty Images

В Константиновке Донецкой области прекратила работу последняя больница из-за ежедневных российских обстрелов и нехватки врачей. Госпитализацию здесь прекратили еще 25 августа, а последнего пациента выписали 28 августа.

Источник: директор Константиновской многопрофильной городской больницы интенсивного лечения Елена Руденко в комментарии "Суспільне.Донбас"

Детали: По словам Елены Руденко, больница не может больше работать из-за опасности для пациентов и персонала.

Реклама:

Прямая речь Руденко: "У нас в городе сейчас такие условия, что невозможно уже оказывать помощь. Это очень опасно и для пациентов, и для врачей. Во-первых, у нас много врачей выехали, мы уже не можем оказывать помощь. У нас уже выехали все анестезиологи, у нас нет травматологов, у нас хирурги выехали, поэтому оказывать помощь мы уже не можем".

Детали: Заведующий хирургическим отделением Юрий Мишастый рассказал, что с весны российская армия начала прицельно обстреливать больницу. Дроны попадали в крышу и повредили перекрытия, взрывами выбило окна и рамы. Мышастый был одним из трех хирургов, работавших в последние дни. Он эвакуировался из Константиновки 31 августа.

До полномасштабного вторжения больница оказывала помощь более 100 тысячам человек, а после – принимала пациентов из Бахмута, Торецка и Часового Яра.

РЕКЛАМА:

В медучреждении сейчас нет электричества и водоснабжения: российские удары уничтожили генераторы и повредили коммуникации. Также отсутствует интернет и связь.

По словам директора, до полномасштабного вторжения в больнице работали 750 сотрудников. Здесь действовали терапевтическое, хирургическое, педиатрическое отделения, роддом, гинекология и ЛОР-отделение. А уже в начале августа в больнице оставались 15 врачей.

Руденко отметила, что ее больница – последняя, которая работала в городе. Ранее закрылись областная, инфекционная и психиатрическая больницы, а 12 августа перестала работать и "скорая помощь".

Теперь всех пациентов из города парамедики вывозят в Дружковку.

"У нас последние дни было до 70 пациентов на койках: инсультные больные, тяжелые терапевтические случаи, хирургические патологии, раненые. Мы были форпостом для Торецка, Бахмута и Часового Яра", – рассказала Руденко.

Начальник Константиновской МВА Сергей Горбунов сообщил, что машины "скорой помощи" больше не заезжают в город. Раненых оттуда эвакуируют парамедики полиции и подразделения "Белый ангел".

Прямая речь Горбунова: "Скорая помощь еще доезжает до города, но не заезжает внутрь. Просто уже не одну "скорую" помощь сожгли. Просто люди физически уже не могут, увольняются, боятся ездить. Потому что любое транспортное средство, которое едет, особенно, если это "скорая", ГСЧС, что-то большое, какая-то техника, сразу поражение дронами идет".

Детали: По его словам, российские войска ежедневно атакуют Константиновку дронами, бьют по больнице, пунктам выдачи воды и гуманитарной помощи. В городе сейчас остаются около 6 500 человек.